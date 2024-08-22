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22 августа, 10:05

Происшествия

Обрушение межэтажных перекрытий произошло после хлопка газа в доме в Прикамье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Обрушение перекрытий между четвертым и третьим этажами произошло после хлопка газа в доме в Прикамье, возгорания нет. Об этом свидетельствует информация регионального главка МЧС РФ в телеграм-канале.

"Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в публикации.

Спасатели продолжают устранять последствия хлопка газа.

ЧП произошло в жилом многоквартирном доме на улице Ленина в городе Кизеле. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил о начале эвакуации жителей пострадавших квартир.

Местные власти созвали краевой оперативный штаб. На место аварии приехал глава округа Андрей Родыгин. Он поручил оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь жителям.

Хлопок произошел в доме по улице Артамонова

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