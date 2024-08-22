Мужчина госпитализирован после взрыва газа в пермском Кизеле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек пострадал в результате взрыва газа в доме в пермском Кизеле, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в своем телеграм-канале.

На данный момент известно, что мужчину госпитализировали. Всего после взрыва из здания эвакуировали 16 человек.

О хлопке газовоздушной смеси стало известно утром 22 августа. Газ взорвался в 4-этажном доме, однако пожар там все же не начался. Обрушились перекрытия между 4-м и 3-м этажами.

На месте ЧП работают экстренные службы и оказывают помощь пострадавшим, к настоящему моменту создан краевой оперативный штаб.