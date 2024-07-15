Сухая трава загорелась на площади 20 га в Коктебеле

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Сухая трава загорелась на площади 20 гектаров в поселке городского типа Коктебеле в Крыму, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники. На месте возгорания организован штаб пожаротушения.

Помимо этого, в Симферопольском районе в садовом некоммерческом товариществе "Дружба" горит сухая растительность на площади 5 гектаров. С огнем борются более 30 специалистов и 11 единиц техники. Пожар быстро распространяется из-за жары и ветра.

Лесной пожар начался под Новороссийском 14 июля. Огонь распространился на трех гектарах, затем перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". На территории базы спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако огонь в лесу потушить не смогли.

На территории Новороссийска ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

Позже пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка. По последним данным, площадь пожара достигла 62 гектаров, утром 15 июля распространение огня было остановлено.

В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались.