Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара под Новороссийском

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Уголовное дело возбудили в связи с крупным лесным пожаром под Новороссийском, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Следственный отдел полиции Приморского района управления МВД по городу завел дело по статье об уничтожении и повреждении лесных насаждений, уточнила она.

Сотрудники ведомства уже приступили к следственным действиям, которые направлены на выявление всех обстоятельств и причин случившегося.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как возгорание распространилось на площадь 26 гектаров. По последним данным, огонь охватил 62 гектара.

Позже огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.

При этом сохранялась угроза дальнейшего распространения пожара, в связи с чем оперштаб региона предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо.