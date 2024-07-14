Площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 62 гектаров

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Общая площадь лесного пожара, который разгорелся в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае, составляет 62 гектара, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

По уточненным данным, огонь повредил 11 строений, расположенных на территории базы отдыха "Романтик". Сухая растительность горела и на двух других базах отдыха, подчеркнули в ведомстве.

При этом в результате пожара пострадал один человек, который отказался от госпитализации. В настоящий период ведется оповещение жителей хутора Дюрсо о возможной эвакуации.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавшим оказался охранник одной из баз отдыха под Новороссийском. Он получил ожоги во время пожара.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как возгорание распространилось на площадь 26 гектаров.

Позже огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда были эвакуированы 296 человек, среди которых 64 ребенка.

При этом сохранялась угроза дальнейшего распространения пожара, в связи с чем оперштаб региона предупредил о возможной эвакуации населения хутора Дюрсо.