Пожар распространился на Карадагский заповедник в Крыму

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Возгорание, которое распространилось на площади 20 гектаров в поселке Коктебель в Крыму, перешло на государственный Карадагский природный заповедник. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.

По информации ведомства, из-за сухой и ветреной погоды огонь распространился на значительной площади заповедника. В своем заявлении прокуратура уточнила, что сейчас горит трава и кустарники.

На место происшествия уже прибыл керченский межрайонный природоохранный прокурор Игорь Мерзляков, который контролирует ситуацию с возгоранием.

Сухая трава воспламенилась в Крыму днем 15 июля. На данный момент на месте задействованы более 100 специалистов, 23 единицы техники, а также привлечен вертолет Ми-8 МЧС. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники. На месте возгорания организован штаб пожаротушения.

Также в Симферопольском районе Крыма огонь вспыхнул в садовом товариществе "Дружба". Его локализовали на площади 15 гектаров.

При этом недавно пожар произошел под Новороссийском. Огонь изначально распространился 14 июля на трех гектарах, однако после перекинулся на базу отдыха "Голубая волна". Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на территории базы отдыха, но огонь в лесу потушить не смогли.

Спустя время пожар распространился на другие базы отдыха – "Моряк", "Романтик" и "Фрегат". Оттуда эвакуировали 296 человек, среди которых 64 ребенка. По последним данным, площадь возгорания составляет 62 гектара. Утром 15 июля распространение огня было остановлено.

В результате пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались. На территории Новороссийска ввели режим ЧС, а также возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".

