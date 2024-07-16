Полиция установила виновника природного пожара в поселке Коктебель

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранительные органы определили виновного в пожаре на территории Коктебеля в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк заявила, что к возгоранию привели действия 50-летнего мужчины, который выполнял строительные работы в одном из домов. Он осуществлял резку металла болгаркой, и от искр воспламенилась сухая трава. Местный житель пытался потушить огонь, но не удалось.

"Огонь начал быстро распространяться на особо охраняемую природную территорию", – подчеркнула представитель ведомства.

Она уточнила, что следователи уже завели уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Волк также сообщила, что сотрудники полиции помогали тушить пламя, осуществляли охрану общественного порядка, обеспечивали безопасность дорожного движения.

О возгорании в Коктебеле появилась информация днем 15 июля. Там загорелась сухая трава. Сперва площадь пожара составляла 20 гектаров, затем огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник.

Тушение осложнялось жарой и порывистым ветром. На месте ЧП работают 278 спасателей и 28 единиц техники.

Утром 16 июля природный пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади в 40 гектаров. Спасатели продолжают работы по полной ликвидации огня. Вертолет Ми-8 уже сбросил 60 тонн воды. Также к ликвидации пожара приступил второй борт Ми-8.

