Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 17:31

Происшествия

Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в садовом некоммерческом товариществе "Дружба" в Симферопольском районе Крыма ликвидировано, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Сухая трава начала гореть в СНТ "Дружба" 15 июля. К борьбе с огнем были привлечены более 30 специалистов и 11 единиц техники. Пожар стал быстро распространяться из-за жары и ветра, но сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 15 гектаров.

Помимо этого, сухая трава загорелась на площади 20 гектаров в Коктебеле. Позже огонь перешел на государственный Карадагский природный заповедник.

Новости регионов: лесной пожар локализовали в Краснодарском крае на площади 62 гектара

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика