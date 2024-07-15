Открытое горение в садовом товариществе "Дружба" в Крыму ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в садовом некоммерческом товариществе "Дружба" в Симферопольском районе Крыма ликвидировано, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Сухая трава начала гореть в СНТ "Дружба" 15 июля. К борьбе с огнем были привлечены более 30 специалистов и 11 единиц техники. Пожар стал быстро распространяться из-за жары и ветра, но сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 15 гектаров.

Помимо этого, сухая трава загорелась на площади 20 гектаров в Коктебеле. Позже огонь перешел на государственный Карадагский природный заповедник.