Сгоревшая площадь в Гоначхирском ущелье составила 263 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь сгоревшей территории в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии составила 263 гектара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

При этом площадь активного горения в настоящее время равна 15 гектарам, отметили представители ведомства.

К тушению огня было решено привлечь вертолет Ка-32 МЧС России, оснащенный водосливным устройством. Его экипаж совершил 12 сбросов воды вдоль гребня склона.

Также в борьбе с огнем принимают участие 220 специалистов и 54 единицы техники. Спасатели делают все возможное, чтобы возгорание не перекинулось на поселок Домбай.

К месту пожара выехали и специалисты Роспотребнадзора, которые намерены установить контроль за качеством воздуха.

Спасатели уже эвакуировали из зоны лесного пожара 236 человек, в числе которых 43 ребенка. Среди них не было тех, кто как-либо пострадал, уточнял в свою очередь глава республики Рашид Темрезов.

Всем эвакуированным выдали питание, воду, сухпайки. Людей планировалось возить вертолетами, параллельно была начата подготовка других путей эвакуации.