Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: пожар охватил три тыс гектаров в Туве

Новости регионов: пожар охватил три тыс гектаров в Туве

Новости регионов: землетрясение силой до 9 баллов может произойти на Камчатке

Два человека пострадали в массовом ДТП на 45-м км МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 августа

Несколько автомобилей столкнулись на 45-м км МКАД

Двоих россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии

Новости мира: 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии

Новости мира: ушел из жизни Ален Делон

Три человека пострадали в результате ДТП в Белоруссии

Новости регионов: пепел из вулкана Шивелуч нарушил видимость на межпоселковой дороге

Площадь лесных пожаров в Туве выросла до трех тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС. Власти готовятся к эвакуации одного из сел. Ранее из трех лагерей вывезли около 500 детей. В центральных районах республики пламя почти вплотную подошло к населенным пунктам. В данный момент в Туве бушует более 30 лесных пожаров. За последние сутки удалось справиться только с одним, еще три находятся на стадии локализации. С огнем борются почти 500 человек.

Химический эксперимент в детском лагере под Тулой едва не закончился трагедией. Вожатый решил показать подросткам опыт, но что-то пошло не так, и произошел взрыв. Воспитателя тяжело ранило, серьезно пострадали и трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет. У них обширные ожоги и осколочные ранения. Все пострадавшие госпитализированы. В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика