Новости регионов: пожар охватил три тыс гектаров в Туве

Площадь лесных пожаров в Туве выросла до трех тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС. Власти готовятся к эвакуации одного из сел. Ранее из трех лагерей вывезли около 500 детей. В центральных районах республики пламя почти вплотную подошло к населенным пунктам. В данный момент в Туве бушует более 30 лесных пожаров. За последние сутки удалось справиться только с одним, еще три находятся на стадии локализации. С огнем борются почти 500 человек.

Химический эксперимент в детском лагере под Тулой едва не закончился трагедией. Вожатый решил показать подросткам опыт, но что-то пошло не так, и произошел взрыв. Воспитателя тяжело ранило, серьезно пострадали и трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет. У них обширные ожоги и осколочные ранения. Все пострадавшие госпитализированы. В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура региона.

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