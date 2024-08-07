Умер водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Водитель "КамАЗа", который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, умер в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета здравоохранения региона.

Мужчина скончался из-за тяжести своего состояния. Ему было 44 года.

В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших в этом ДТП, уточнил собеседник агентства.

"КамАЗ" столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер 29 июля. Из-за аварии 9 из 20 вагонов сошли с рельсов, а 7 опрокинулись.

В результате происшествия пострадали 52 человека. Госпитализация потребовалось 21 из них. В их числе оказалось 10 детей. Еще 28 пострадавших наблюдались амбулаторно.

Представители РЖД уточнили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД, выехав на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Позже следователи выяснили, что железнодорожный переезд, на который выехал "КамАЗ", был нерегулируемым. СК возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

