СК проводит проверку после столкновения поезда с грузовиком в Пермском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

СК начал проверку после столкновения пассажирского поезда с грузовиком на перегоне в Горнозаводском округе Пермского края. Об этом сообщает телеграм-канал Центрального МСУТ СК России.

Сейчас на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В результате автомобиль получил повреждение, водителю оказывается медицинская помощь. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.

Поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком утром 2 августа. О происшествии сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что среди пассажиров поезда пострадавших нет.

Состав был отогнан на станцию Европейская. Для выяснения обстоятельств создали оперштаб.

Ранее аналогичный инцидент случился в Волгоградской области, где "КамАЗ" на переезде столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер. В результате 9 из 20 вагонов сошли с рельсов, еще 7 опрокинулись. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.