Поезд Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае

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Поезд № 11 Уренгой – Москва столкнулся с грузовиком в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Инцидент произошел в Горнозаводском округе, среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав уже отогнан на станцию Европейская, для выяснения обстоятельств создан оперштаб.

"Краевому Минздраву поручил держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу", – написал глава края в своем телеграм-канале.

Ранее аналогичный инцидент случился в Волгоградской области. 29 июля "КамАЗ" выехал на переезд, где столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер, в результате 9 из 20 вагонов сошли с рельсов, а еще 7 опрокинулись. Серьезные повреждения также получил сам электровоз.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. 20 пострадавших уже завершили стационарное лечение. Сейчас в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 человек.

