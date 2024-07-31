Мурашко: 20 пострадавших при ЧП с поездом под Волгоградом выписаны из больниц

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

20 пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Волгоградской области завершили стационарный этап лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, среди них 11 детей. На данный момент в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 человек, включая ребенка.

Состояние двух взрослых пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Согласно последним данным, пострадали 52 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

