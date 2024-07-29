ФПК возместит пассажирам сошедшего с рельсов под Волгоградом поезда стоимость проезда

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

АО "ФПК" возместит пассажирам, которые находились в поезде, сошедшем с рельсов в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислят 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус". Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании "СОГАЗ". Найденные вещи, которые были у пострадавших во время ЧП, передадут на станцию Котельниково.

Движение поездов на этом направлении задерживается. РЖД создали горячую линию по вопросам, связанным со сходом поезда с рельсов под Волгоградом. Для получения консультации нужно набрать номер 8 (800) 775-00-00, после чего нажать 2.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Причиной происшествия стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд.

По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Несмотря на нарушение водителем грузовика ПДД, машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия пострадали около 140 человек. Из них госпитализированы 55 человек. Их доставили в ЦРБ Котельниковского района. Состояние двоих пострадавших после ЧП оценивается как тяжелое. Речь идет о водителе грузовика и одной пассажирке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

