В Сети появилось видео из поезда, который столкнулся с "КамАЗом" под Волгоградом

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В Сети появилось видео из поезда, следующего сообщением Казань – Адлер, который столкнулся с грузовиком в Волгоградской области.

В частности, на кадрах показан вагон из хвоста состава, который не сошел с рельсов. Судя по кадрам, люди сохраняют спокойствие.

Девять из 20 вагонов и электровоз пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Причиной происшествия стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд.

По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Несмотря на нарушение водителем грузовика ПДД, машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Водителя "КамАЗа" уже направили на медосвидетельствование, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Специалисты установят, употреблял ли он алкоголь или другие запрещенные вещества перед тем, как сесть за руль.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 140 человек. Из них госпитализированы 16 человек. Среди них – 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К настоящему моменту движение поездов на участке приостановлено.

