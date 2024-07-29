Около 140 человек пострадали после схода поезда с рельсов под Волгоградом

Фото: телеграм-канал Baza

Около 140 человек пострадали после схода поезда в Волгоградской области, сообщает пресс-служба РЖД в своем телеграм-канале. Они получили ссадины и ушибы.

Из них госпитализированы 16 человек. Среди них – 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника. Сейчас на месте происшествия работает свыше 20 бригад скорой помощи. Врачи оказывают помощь всем пострадавшим.

РЖД создали горячую линию по вопросам, связанным со сходом поезда с рельсов под Волгоградом. Для получения консультации нужно набрать номер 8 (800) 775-00-00, после чего нажать 2.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда со станций имени Максима Горького и Сальск. Глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия. Под его руководством создан оперативный штаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая – Котельниково.

Девять из 20 вагонов и электровоз пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Причиной происшествия стал выезд "КамАЗа" на железнодорожный переезд.

По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся поездом. Несмотря на нарушение водителем грузовика ПДД, машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Водителя "КамАЗа" уже направили на медосвидетельствование, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Специалисты установят, употреблял ли он алкоголь или другие запрещенные вещества перед тем, как сесть за руль.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

К настоящему моменту движение поездов на участке приостановлено.

