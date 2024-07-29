ТАСС: более 20 человек пострадали после аварии с участием поезда в Волгоградской области

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Свыше 20 человек получили травмы в результате столкновения поезда с "КамАЗом" в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили источники в полиции.

По информации оперативных служб, выезд грузовика на пути стал причиной схода вагонов под Волгоградом. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, однако это не помогло, поэтому часть вагонов сошла с рельсов и опрокинулась.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, три бригады скорой помощи и пожарные.

"Предварительно, шесть вагонов на боку лежат. Пострадавшие есть. Возгорания не было", – уточнили в ЕДДС Котельниковского района региона.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров уже провел экстренное совещание по поводу этого происшествия. Он поставил задачи по оказанию всей необходимой помощи пассажирам поезда и ликвидации последствий ЧП. Для этого создан оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле главы региона.

"По предварительным данным, из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовали 812 человек. Данные по пострадавшим уточняются", – дополнил Бочаров, слова которого передает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Вагоны пассажирского поезда, следующего сообщением Казань – Адлер, сошли с рельсов в Волгоградской области днем 29 июля. Инцидент подтвердили в РЖД, уточнив, что водитель "КамАЗа" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гремячая – Котельниково и столкнулся с поездом № 491 в 12:35.

В связи с этим на участке приостановлено движение поездов. На месте ДТП работают 324 специалиста и 109 единиц техники, а к вылету готовы 2 вертолета Ми-8. Водитель грузовика госпитализирован.

