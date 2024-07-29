29 июля, 13:22Происшествия
Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области
Шесть вагонов опрокинулись и лежат на боку, уточнили в экстренных службах. На месте работают три бригады скорой помощи и вывозят пострадавших, их точное число сейчас устанавливается.
Инцидент подтвердили в РЖД. По информации магистрали, водитель "КамАЗа" выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гремячая – Котельниково и столкнулся с поездом № 491 в 12:35. В связи с этим на участке приостановлено движение поездов.
В данный момент водитель грузовика госпитализирован, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. Она уточнила, что на место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Котельниковскому району и руководство ГУ МВД России по Волгоградской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Также на месте ДТП работают 324 специалиста и 109 единиц техники, отметили в пресс-службе МЧС РФ. Кроме того, к вылету готовы 2 вертолета Ми-8.
Ранее в Коми на перегоне Инта-1 – Угольный сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. ЧП произошло в 18:12 по московскому времени. В результате инцидента пострадали 46 человек.
В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых в момент происшествия находились 232 пассажира. Предварительной причиной происшествия был назван подмыв полотна в результате обильных осадков.
Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в Волгоградской области