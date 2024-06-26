ТАСС: в результате схода пассажирских вагонов в Коми пострадали 15 человек

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В результате схода девяти вагонов поезда Воркута–Новороссийск в Коми пострадали 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых в момент происшествия находились 232 пассажира, уточнили в телеграм-канале РЖД. По предварительной информации, инцидент произошел из-за подмыва полотна в результате обильных осадков.

В РЖД пообещали оказать помощь всем пострадавшим, для оперативного устранения последствий был создан штаб, который возглавил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. Туда же выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, однако они не смогли добраться до точки назначения из-за отсутствия дороги. В связи с этим, уточнили в региональном Минздраве, из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вылетят вертолеты.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. Это случилось спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

К месту происшествия выехали сотрудники оперативных служб. В настоящий момент они принимают все меры, необходимые для оказания помощи пассажирам. В связи со случившимся движение поездов было приостановлено.

По факту схода вагонов пассажирского поезда было возбуждено уголовное дело. Виновным грозит два года колонии по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

