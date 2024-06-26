Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми

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Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми, сообщили в пресс-службе РЖД.

ЧП произошло в 18:12 по московскому времени. К месту происшествия направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов приостановлено.

Ранее пассажирский поезд частично сошел с рельсов на Тайване, в результате чего около семи человек из 500 пассажиров получили ранения.

Инцидент произошел в тоннеле Циншуй в уезде Хуалянь. Предварительной причиной происшествия стало падение обломков скалы и горной породы на железнодорожные пути.

