26 июня, 19:14Происшествия
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми
Фото: телеграм-канал Baza
Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми, сообщили в пресс-службе РЖД.
ЧП произошло в 18:12 по московскому времени. К месту происшествия направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.
Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов приостановлено.
Ранее пассажирский поезд частично сошел с рельсов на Тайване, в результате чего около семи человек из 500 пассажиров получили ранения.
Инцидент произошел в тоннеле Циншуй в уезде Хуалянь. Предварительной причиной происшествия стало падение обломков скалы и горной породы на железнодорожные пути.
Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в Волгоградской области