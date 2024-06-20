20 июня, 18:41Транспорт
Движение поездов восстановили на станции Шарапова Охота Курского направления МЖД
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
В 17:18 движение поездов на станции Шарапова Охота Курского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановили по обоим путям, передает телеграм-канал МЖД.
Представители магистрали принесли извинения за доставленные неудобства и заверили в принимаемых мерах для сокращения времени опоздания задержанных вагонов.
О приостановке движения поездов сообщалось в 16:00. Причиной стало нарушение габарита контактной сети.
Кроме того, из-за падения дерева на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор – Болшево также было остановлено движение поездов на Ярославском направлении.
В Подольске восстановили движение по путям на мосту, который пострадал во время ливней