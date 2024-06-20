"Аэроэкспресс" сообщил о штатном движении поездов на фоне ливней в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэроэкспрессы курсируют в штатном режиме во время непогоды в Москве, сообщили в телеграм-канале компании.

Сотрудники "Аэроэкспресса" уточнили, что движение составов осуществляется точно по графику, пассажиры едут в комфортных салонах. Они добавили, что на билеты поездов действует фиксированная стоимость, а в вагонах есть Wi-Fi, напитки и снэки из бортового меню. Приобрести билеты можно на сайте, в мобильном приложении "Аэроэкспресс", в кассах и билетных автоматах компании в терминалах.

В "Аэроэкспрессе" призвали граждан быть аккуратными на улице. В пресс-службе отметили, что пассажиры могут ожидать посадку в поезд в терминалах, где можно укрыться от дождя. Горожан также попросили проверять табло вылетов и планировать поездку в аэропорт заблаговременно.

Ранее было приостановлено движение поездов на Ярославском направлении из-за падения дерева на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор – Болшево. Кроме того, в результате нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД остановили движение составов в районе станции Шарапова Охота.

Москва и Подмосковье оказались накрыты залповым ливнем днем 20 июня. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности. Прогнозируется, что экстремальные погодные условия сохранятся в Москве до конца дня.

