Камеры зафиксировали прохождение ливня и грозы в Москве

Видео: Москва 24

Камеры зафиксировали прохождение грозы и ливня, которые накрыли Москву днем 20 июня. Прогнозируется, что экстремальные погодные условия сохранятся в городе до конца суток.

К настоящему моменту в столице были зафиксированы случаи падения деревьев и повреждений конструкций. Городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды в Москве. Специалисты оперативно распиливают и вывозят рухнувшие деревья, а также демонтируют поврежденные шквалистыми порывами ветра сооружения.

В связи с непогодой синоптики объявили в Москве оранжевый уровень опасности. Местами на фоне ливня, грозы и шквалистого ветра в городе может пройти град.

На фоне ливней в столице было решено закрыть все фестивальные площадки. Свою работу также приостановили городские парки и Московский зоопарк.

Департамент торговли обратился к городским кафе и ресторанам с призывом укрепить конструкции летних веранд и временно не использовать их. Кроме того, в ведомстве попросили рестораторов столицы позволить оказавшимся на улице москвичам пережидать непогоду в заведениях.

В свою очередь, представители Дептранса предупредили москвичей, что из-за ливня в городе могут происходить локальные задержки наземного транспорта, а также изменения ряда маршрутов. В ведомстве рекомендовали жителям столицы предпочесть передвижение на метро поездкам на личном транспорте.

Столичное управление МЧС РФ также попросило водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Автомобилистам посоветовали избегать внезапных маневров и оставлять машины вдали от деревьев.

