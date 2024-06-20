Движение транспорта восстановили на пересечении Ленской и Енисейской улиц

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Временные ограничения движения транспорта в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц в Москве сняли. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспортное ведомство уточнило, что движение было восстановлено.

Ограничения были введены днем. Тогда Дептранс призывал выбирать альтернативные пути объезда.

Москва и область оказались накрыты залповым ливнем днем 20 июня. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Отключение электроснабжения произошло в 6 городских округах Московской области. Из-за прошедшего урагана в 23 муниципалитетах региона упало 200 деревьев, из-за чего в 10 округах были повреждены 26 автомобилей.

Движение поездов на Ярославском направлении было приостановлено в связи с падением дерева на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор – Болшево. Кроме того, в результате нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД было остановлено движение составов в районе станции Шарапова Охота.

При этом поезда "Аэроэкспресса" курсируют в штатном режиме во время непогоды. Движение составов осуществляется точно по графику, пассажиры едут в комфортных салонах. Компания призвала граждан быть аккуратными на улице.

