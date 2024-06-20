РИА Новости: ураган нарушил электроснабжение в 6 округах Московской области

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Отключение электроснабжения произошло в 6 городских округах Московской области, однако специалисты уже ведут работы по восстановлению электричества, рассказал источник в экстренных службах в беседе с РИА Новости.

Из-за прошедшего урагана в 23 муниципалитетах региона упало 200 деревьев, из-за чего в 10 округах были повреждены 26 автомобилей, подчеркнул собеседник издания. Кроме того, из-за упавшего в Сергиевом Посаде дерева пострадала одна женщина, заключил источник.

Из-за непогоды в Москве ранее объявили оранжевый уровень погодной опасности. В связи с ливнем с грозой и шквалистым ветром горожан попросили воздержаться от пребывания на улице. Сейчас столичные коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Очевидцы в разных местах столичного региона успели снять природное явление, похожее на смерч. Сообщалось также о случаях падения деревьев и повреждения конструкций в городе, при этом порывы ветра в Москве достигали 22 метров в секунду. Ожидается, что экстремальные погодные условия сохранятся до конца дня 20 июня.

