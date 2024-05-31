Фото: телеграм-канал "112"

В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

В результате никто не пострадал. Движение поездов по перегону Забайкальской железной дороги временно приостановлено.

По данным ведомства, ЧП произошло на 7 759-м километре перегона станций Селеткан – Ледяная, расположенного в Шимановском районе Амурской области. Повреждены 29 вагонов и 2 опоры. Также оборвались провода контактной сети.

В настоящее время причины произошедшего и размер ущерба устанавливаются. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

Ранее на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда. В РЖД заявляли, что это случилось из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

До этого на территории подмосковного депо Нахабино электропоезд столкнулся с тепловозом. Пассажиров внутри поезда не было. По факту произошедшего Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку.