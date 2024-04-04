Электропоезд столкнулся с тепловозом в депо Нахабино

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Электропоезд столкнулся с тепловозом на территории подмосковного депо Нахабино. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной межрегиональной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент случился днем в четверг, 4 апреля. При выезде электрички из депо она столкнулась с тепловозом. Московско-Ярославская транспортная прокуратура уже организовала по данному факту проверку.

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются", – добавили там.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что столкновение произошло во время маневров поездов. В результате головной вагон электропоезда и тепловоз сошли с рельсов. Пассажиров внутри пассажирского поезда не было, уточнили в МЖД.

"Данное депо и подвижной состав обслуживаются пригородным перевозчиком, не относящимся к ОАО "РЖД", – уточнили в телеграм-канале железной дороги.

Там подчеркнули, что для оказания помощи на место уже отправлен восстановительный поезд со станции Подмосковная МЖД. Инцидент никак не повлиял на передвижение поездов Рижского направления и МЦД-2, уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в ЦППК добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее межрегиональная транспортная прокуратура уже организовывала проверку после схода вагонов электропоезда в районе станции Апрелевка Киевского направления МЖД. Инцидент случился 28 февраля, однако никто не пострадал.