Девятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Девятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Это произошло из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта, сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

"Сегодня в 07:12 на перегоне Рыбное – Блок пост, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда", – говорится в сообщении.

В результате случившегося пострадал помощник машиниста.

ЧП не повлияло на движение пассажирских составов. В компании уточнили, что для ликвидации последствий на место происшествия направили восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань.

В частности, был сформирован штаб для координации действий.

До этого стало известно, что по меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов в Пакистане. Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах.

Ранее с рельсов в Молдавии сошли шесть вагонов с зерном, едущим на Украину. Предварительной причиной случившегося назвали повреждение путей.

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