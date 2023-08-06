Не менее 30 человек погибли в результате схода поезда с рельсов на юго-востоке Пакистана

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По меньшей мере 30 пассажиров погибли и еще 80 пострадали в результате схода десяти вагонов поезда с рельсов Пакистане. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

Чрезвычайное происшествие случилось в пакистанской провинции Синд, недалеко от города Навабшах. В настоящее время проводятся спасательные работы.

В близлежащих больницах введен режим чрезвычайной ситуации, всем пострадавшим оказывается помощь.

Движение поездов на этом участке пути приостановлено. Причины инцидента сейчас выясняются.

Накануне с рельсов сошли шесть вагонов с зерном в Молдавии. Предварительной причиной случившегося называют повреждение путей. Поезд двигался со станции Басарабяска на Украину.