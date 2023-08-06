Вузы в ДНР с 1 сентября начнут учебный год дистанционно

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Студенты Донецкой Народной Республики начнут учебный год в дистанционном формате. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Ранее после обстрела Донецка кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского. В пожаре уничтожились дипломы выпускников и документы приемной кампании.

В Минобрнауки отметили, что студентам и преподавателям донецкого вуза будет оказана вся необходимая помощь. В сообщении ведомства отметили, что Минобрнауки РФ будет содействовать восстановлению сгоревших в пожаре дипломов о высшем образовании выпускников Донецкого университета экономики и торговли.

Площадь пожара университета в Донецке составила 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара были уничтожены кровля и потолочное покрытие. Помимо этого почти полностью сгорел второй этаж. В тушении участвовали 19 единиц техники и 91 человек личного состава МЧС.