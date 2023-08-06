Пожар в здании университета в Донецке локализовали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в здании Донецкого университета экономики и торговли после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины локализовали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики Алексея Конструбицкого, горела кровля. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара были уничтожены кровля и потолочное покрытие, а также пострадал второй этаж. В тушении задействованы 19 единиц техники и 91 человек личного состава МЧС.

Вечером 5 августа ВСУ ударили по центру Донецка кассетными боеприпасами. Они разорвались в воздухе. Также были зафиксированы возгорания многоквартирных домов в районе улиц Университетская и Щорса.

Как уточнило представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району ДНР.

В США 13 июля подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. До этого в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки снарядов у ВСУ.

В ООН раскритиковали решение США о передаче кассетных боеприпасов Украине