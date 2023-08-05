Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Донецка кассетными боеприпасами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

По их информации, кассеты разорвались в воздухе. На данный момент зафиксированы возгорания многоквартирных домов в районе улиц Университетская и Щорса.

Как уточняет представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району ДНР.

Агентство добавляет, что на бульваре Пушкина в центре Донецка были слышны четыре взрыва и множественные разрывы меньшей мощности, в небе видны вспышки. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Также после атаки загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли. Об этом мэр города Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале. Он добавил, что на месте работает МЧС.

В США 13 июля подтвердили, что первые партии кассетных боеприпасов прибыли на Украину. До этого в Белом доме заверили, что Вашингтон получил от Киева гарантии их использования лишь на украинской территории.

Владимир Путин назвал передачу кассетных боеприпасов Киеву преступлением. Президент также заявил, что Вашингтон поставляет Киеву кассетные боезаряды из-за общей нехватки снарядов у ВСУ.

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