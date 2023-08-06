Грузинского курорта Шови после схода оползня больше не существует – мэр Тбилиси

Фото: AP Photo/Ministry of Internal Affairs of Georgia press service

Курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью уничтожен в результате схода оползня. Об этом заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе. Слова политика передает ТАСС.

"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует", – сообщил грузинским журналистам политик после осмотра места трагедии.

Оползень в Шови случился 3 августа. Природная стихия унесла жизни 18 человек, 16 числятся пропавшими без вести. Оползень повредил дороги, мосты, туристическую инфраструктуру, гостиницу «Сансет Шови».

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования каталикосу-патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией на горном курорте Шови.

По предварительным данным специалистов, на курорт сошло более 5 млн кубометров земли. 7 августа в республике объявлен день траура.