Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Шови

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования каталикосу-патриарху всея Грузии Илии II в связи с трагедией на горном курорте Шови, в результате которой погибло 15 человек.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Шови. Природное бедствие унесло жизни людей, немало человек, к сожалению, пропали без вести и остаются до сих пор под завалами. Скорблю вместе с народом братской Иверии и надеюсь, что проходящие в непростых условиях поисково-спасательные работы будут в скором времени успешно завершены и принесут добрые вести всем, кто переживает о судьбе своих близких", – говорится в опубликованном обращении патриарха.

Оползень вблизи курорта Шови в горном регионе Рача Грузии случился 3 августа. В результате стихийного бедствия люди оказались заблокированными в гостинице в горах. Число жертв увеличилось до 15 человек. Об этом заявил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили. Он также отметил, что поисковые работы проводятся в непрекращающемся режиме всю ночь.

В поисках участвуют 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывают двухметровые потоки грязи и камней. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.