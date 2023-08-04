Более 10 человек погибли на курорте Грузии в результате оползня

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Число погибших в результате оползня в горном курорте Шови в Грузии выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

При этом спасатели продолжают поиски более 20 пропавших без вести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси, россиян, предварительно, нет в числе пострадавших от стихийного бедствия в курортном Шови.

"Официальных сведений о пострадавших в результате стихийного бедствия гражданах России в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не поступало, как и обращений со стороны близких и родственников пострадавших", – говорится в уведомлении.

Накануне было известно о двух погибших в результате оползня в районе Шови. Местные власти устанавливают их личности.

Оползень вблизи курорта Шови в горном регионе Рача Грузии сошел 3 августа. В результате стихийного бедствия люди оказались заблокированными в гостинице в горах. Предварительно сообщалось о 16 пострадавших, которые не могли выбраться из отелей.

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