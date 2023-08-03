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03 августа, 21:20

Происшествия

Два человека погибли в результате оползня в Грузии

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Тела двух человек нашли под массой сошедшего оползня вблизи курорта Шови в горном регионе Рача Грузии. Об этом сообщается в пресс-службе МВД Грузии.

"Личности погибших пока не установлены. Спасательные работы в районе стихии продолжаются", – говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось об оползне в курортном районе Грузии. В результате стихийного бедствия люди оказались заблокированными в гостинице в горах. По предварительным данным, речь идет о 16 постояльцах.

Отмечалось, что к месту происшествия направили спасательные отряды, технику и два вертолета.

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