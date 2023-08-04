11 человек погибли в результате оползня в Грузии

В Грузии продолжаются поиски пропавших без вести после схода самого крупного за последние 30 лет оползня. Ищут 25 человек. В списке погибших уже числятся 11.

В спасательной операции участвуют 400 пожарных-спасателей, задействованы четыре вертолета. Трагедия произошла накануне. После ливней, на курорт Шови обрушился огромный пласт земли и камней – 5 миллионов кубометров. Грязевой поток повредил туристические коттеджи, гостиницы, а также мосты и дороги. 7 августа объявлено в Грузии днем траура.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.