СМИ узнали подробности гибели полицейского при перестрелке в подмосковном Орехово-Зуеве

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Полицейский, который погиб в перестрелке в автосервисе в подмосковном Орехово-Зуеве, прибыл с коллегами к месту, чтобы остановить недовольного клиента, который угрожал собственнику мастерской убийством его матери. Об этом сообщает Life.ru.

По информации издания, причиной инцидента стали угрозы недовольного ремонтом машины клиента. Он потребовал с владельца мастерской 100 тысяч рублей в качестве компенсации, обещав появиться в автосервисе вечером. В случае отсутствия денег мужчина якобы пригрозил сжечь дом предпринимателя вместе с его матерью.



На фоне произошедшего владелец бизнеса обратился в полицию, после чего к мастерской прибыл наряд. Клиент же, по данным СМИ, приехал на место с двумя друзьями. Один из них на требование сотрудников правоохранительных органов прекратить вымогательство, достал из машины пистолет и выстрелил полицейскому в руку и ногу, его коллеге – в спину, сообщает издание. Открывшего огонь по полицейским ранили в ногу.

В результате инцидента получивший травмы полицейский – 25-летний лейтенант – скончался. Его коллега был госпитализирован и продолжает оставаться в больнице.

Подозреваемого в убийстве задержали. Следователи установили, что смертельные ранения лейтенанту нанес 26-летний мужчина.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ. Обстоятельства произошедшего выясняются.



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