В Приморье рассказали о происшествии, в котором мужчина пробил стрелой шею женщины

Фото: Москва 24/Александр Авилов

У жителя поселка Трудовое в Приморском крае и председателя садового товарищества, которой он прострелил шею стрелой, был давний конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство уточняет, что опаленный из огнемета сосед – друг мужчины, который пытался его успокоить. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что его увезла скорая, сейчас он находится в ожоговом помещении.

Пострадавшей от удара провели операцию, за ней наблюдают врачи. На нападавшего, которому тоже понадобилась госпитализация, завели уголовное дело о покушении на убийство двоих человек, заявили изданию в прокуратуре.

Причиной произошедшего стало использование электричества подозреваемым.

"У них там был какой-то спор. То ли по электричеству, то ли еще что-то. Этот спор у них уже давнишний. <...> У них идет судебное разбирательство. Вот вчера какой-то там нашли кабель. <...> Этот дядька хотел поджечь председателя, а этот мужик, который попал, это его сосед, это его друг. Ну там они по-дружески общались. Он пошел его просто успокоить. Все дело случая – получилось так, что он его поджег. Ну а потом уже он сбегал за ружьем (для подводной охоты. – Прим. ред.) и стрельнул", – рассказали в отделе по работе с населением поселка Трудовое.

Там также добавили, что стрела у женщины прошла через мышцу, трахея и иные важные органы не задеты. Ее могут выписать из больницы до конца недели, она находится в "нормальном" состоянии.

Собеседник издания рассказал, что человеку, который получил ожоги, провели операцию, в понедельник будет еще одна. Нападавший обжег себе руки.

"Я так понимаю, что был из огнетушителя сделан огнемет <...> туда, видимо, налил бензина, закачал кислорода, понятно, да, давление создал, и на конце какая-то горящая тряпка", – объяснили в отделе по работе с населением.

Очевидец случившегося уточнил, что злоумышленник ранил главу садового товарищества, воспользовавшись суматохой, вызванной поджогом человека. Об этом сообщает News.ru.

"Устроили разборки из-за якобы хищения электроэнергии, мужчина пожилой вынес из дома какой-то огнемет и поджег одного из мужчин – Эдуарда, который пытался этот огнемет отобрать. Все начали кричать, в этой суматохе человек подошел со спины к председателю СНТ Нине и начал целиться, ее муж попытался ее закрыть, но стрела попала ей в шею прямо насквозь", – поделился он.

Очевидец также рассказал, что жители пытались самостоятельно задержать нарушителя, но тот скрылся в своем доме. Вывести оттуда его смогли только полицейские.

26 июня житель Приморья поджег мужчину из самодельного огнемета и выстрелил из ружья для подводной охоты в женщину. По информации местных СМИ, конфликт разгорелся из-за предполагаемого воровства электричества.

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