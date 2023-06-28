Москвич выстрелил из ружья при задержании за разбой в алкомаркете

Фото: телеграм-канал Mash

Полиция задержала в Москве подозреваемого в разбое и нападении на оперативников, сообщается в телеграм-канале МВД.

25 июня злоумышленник вошел в магазин по продаже алкоголя на Верхней Первомайской улице. Угрожая продавцу предметом, похожим на ружье, он похитил товар и скрылся.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого и его местонахождение. Во время задержания злоумышленник оказал полицейским активное сопротивление. Он встретил полицейских с оружием в руках.

Чтобы обезвредить мужчину, один из оперативников взял ружье за ствол и отвел его в сторону от себя. В этот момент произошел выстрел, пуля попала в стену.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанным оказался сотрудник подмосковного стрелкового клуба, владевший оружием на законных основаниях. Возбуждено уголовное дело.

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