Девять человек пострадали после стрельбы в Сан-Франциско

Фото: ТАСС/AP/Nick King

Девять человек были травмированы после стрельбы в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

"Мы можем подтвердить, что девять человек пострадали от стрельбы", – поделились правоохранители.

В полиции добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Территория происшествия была оцеплена. Каких-либо данных о злоумышленнике правоохранители не предоставили.

Ранее сообщалось, что человек с неустановленной личностью, вооруженный охотничьим ружьем и ножом, ранил четырех человек в городе Накано префектуры Нагано в Японии. После этого злоумышленник забаррикадировался в одном из зданий.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Синсю-Накано. Там расположены дошкольное учреждение, рестораны и станция противопожарной службы. По данным СМИ, в результате погибли двое полицейских и одна женщина.

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