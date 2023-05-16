В Пакистане полицейский открыл огонь по школьному автобусу

Фото: geo.tv

В округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане полицейский расстрелял школьный автобус, в котором находились ученики частной школы. Об этом сообщает местный телеканал Geo.

По предварительной информации, в результате нападения погибла по меньшей мере одна ученица, еще пятеро детей получили ранения. Пострадавших госпитализировали.

Телеканал уточнил, что нападавший дежурил на территории учебного заведения и открыл стрельбу, когда автобус выехал с нее. Полиция задержала его с оружием, обстоятельства произошедшего расследуются.

Ранее 14-летний подросток устроил стрельбу в школе в районе Врачар в Белграде. Он нанес смертельное ранение охраннику и еще восьмерым сверстникам.

Тем временем мужчина ранил ножом двух школьниц в Берлине. По данным полиции, девочки получили ранения у здания школы на Майнцер штрассе в Нойкельне. Детей доставили в больницу, одна из пострадавших находилась в критическом состоянии.