Мужчина ранил ножом двух школьниц в Берлине

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Мужчина ранил ножом двух девочек в возрасте 7 и 8 лет соответственно в столице Германии, сообщает Berliner Zeitung.

По данным полиции, девочки получили ранения у здания школы на Майнцер штрассе в Нойкельне. Детей доставили в больницу, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

На данный момент ведется расследование, подозреваемый задержан. Его мотивы и личность не раскрываются.

Ранее сообщалось, что подросток устроил стрельбу в одной из школ Сербии. В результате происшествия погибли 9 человек.

Как выяснили полицейские, подросток спланировал нападение заранее: на входе в школу он застрелил охранника, а затем восемь учеников в коридоре. Следователи установили, что школьник стрелял из пистолета отца.

Девять человек стали жертвами стрельбы в школе в Белграде