80 человек погибли в результате давки в столице Йемена

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В столице Йемена Сане произошла давка, погибло 80 человек, среди которых есть дети. Об этом со ссылкой на источник в город сообщает РИА Новости.

"Число жертв давки, произошедшей в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке столицы, возросло до 80 человек, среди них есть дети" – заявил собеседник агентства.

По данным источника, также оказались ранены 120 человек, а среди пострадавших 20 находятся в критическом состоянии.

Давка произошла, когда граждане столицы собрались, чтобы получить финансовую помощь, которую предоставлял местный предприниматель. По заявлениям местных СМИ, панику в толпе вызвала неисправность электропроводки, что и привело к давке.

Раненых доставили в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в давке на концерте в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Во время концерта несколько посетителей услышали звуки, напоминавшие стрельбу, из-за чего напуганная толпа ринулась к выходу