Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

В мире

Один человек погиб и 8 пострадали в результате давки на концерте в США

Один человек погиб и 8 пострадали в результате давки на концерте в США

Двоих человек вывели из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

Прокуратура проверит травмпункт на Урале, где мужчина полз до кабинета врача на коленях

Новости часа: двоих человек вывели из горящей квартиры в столичном ЖК

Пожар произошел в столичном ЖК "Михайловский парк"

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области

Новости часа: в Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области

Полиция задержала подозреваемых в краже электрокабелей во Владивостоке

Новости часа: москвичи совершили более 4 млн поездок за 5 дней бесплатного проезда по БКЛ

ФСБ пресекла попытку покушения на главу группы компаний "Царьград"

Один человек погиб и восемь пострадали в давке на концерте в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Во время концерта несколько посетителей услышали звуки, напоминавшие стрельбу, из-за чего напуганная толпа ринулась к выходу. В результате происшествия погибла 33-летняя женщина, еще восемь человек госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Как добавили в полиции, прибывшие на место сотрудники не нашли свидетельств того, что на концерте действительно велась стрельба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика