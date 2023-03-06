Один человек погиб и 8 пострадали в результате давки на концерте в США

Один человек погиб и восемь пострадали в давке на концерте в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

Во время концерта несколько посетителей услышали звуки, напоминавшие стрельбу, из-за чего напуганная толпа ринулась к выходу. В результате происшествия погибла 33-летняя женщина, еще восемь человек госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Как добавили в полиции, прибывшие на место сотрудники не нашли свидетельств того, что на концерте действительно велась стрельба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.