Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Происшествия

Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

"Актуальный репортаж": прибор, фиксирующий не уступающих дорогу скорой тестируют в Москве

Москвичи продолжили нести вещи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

МЧС РФ завершает поисково-спасательные работы в Турции и Сирии

Новости часа: МЧС РФ отправило 36 тонн гуманитарной помощи Турции

Четыре человека погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела ВСУ

МЧС России отправило 36 тонн гуманитарной помощи в Турцию

Сбой противопожарной системы произошел в Волоколамском тоннеле

Сотрудники МЧС РФ продолжили обследовать завалы после землетрясения в Турции

Спасатели нашли живых людей под завалами на девятые сутки после землетрясения в Турции

Таможенники нашли украшения на полтора миллиона рублей у пассажирки в аэропорту Шереметьево. Она прилетела рейсом из Баку и направилась по зеленому коридору, когда сотрудники обратили внимание на коробки с логотипами люксовых марок.

В итоге в сумках обнаружили часы с бриллиантами, кольцо и браслет из золота высокой пробы. Теперь женщине придется оплатить пошлину и крупный штраф из-за нарушения правил транспортировки дорогих вещей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика