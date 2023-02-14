Украшения на 1,5 млн рублей нашли у пассажирки в аэропорту Шереметьево

Таможенники нашли украшения на полтора миллиона рублей у пассажирки в аэропорту Шереметьево. Она прилетела рейсом из Баку и направилась по зеленому коридору, когда сотрудники обратили внимание на коробки с логотипами люксовых марок.

В итоге в сумках обнаружили часы с бриллиантами, кольцо и браслет из золота высокой пробы. Теперь женщине придется оплатить пошлину и крупный штраф из-за нарушения правил транспортировки дорогих вещей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.