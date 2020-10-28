Эрдоган подал в суд на журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo за оскорбительную карикатуру, сообщает телеканал TRT

На обложку французского журнала была помещена карикатура с полуодетым турецким лидером. Эрдоган на картинке сидит в кресле. В одной руке он держит прохладительный напиток, другой поднимает подол платья женщины-служанки. Изображение подписали: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".

Подобная публикация возмутила президента Турции. Он подал иск на журнал через своего адвоката Хюсейна Айдына. В заявлении объясняется, что карикатура нарушает честь и достоинство лидера страны, а также противоречит моральным и этическим принципам журналистики. Также Эрдоган отметил, что враги ислама, причастные к публикации, утонут в болоте ненависти и вражды.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Турции завели дело на сотрудников издания.

Charlie Hebdo – известное французское издание. В настоящий момент французско-турецкие отношения переживают кризисный период. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции. Также он заявил, что в стране намерены бороться с сепаратизмом.

В свою очередь, Эрдоган назвал слова Макрона "антиисламскими выпадами" и "расистским терроризмом". Он сообщил, что в Турции это рассматривают как угрозу национальной безопасности.

