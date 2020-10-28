В Турции завели дело в связи с карикатурой Charlie Hebdo

13:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дело возбудили в Турции в связи с публикацией французского издания Charlie Hebdo, сообщает RT.
Это связано с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Дело завели в отношении работников издания.
Ранее сообщалось, что в связи с этой публикацией власти Турции намерены предпринять дипломатические и юридические шаги.
Charlie Hebdo – известное французское издание. В настоящий момент французско-турецкие отношения переживают кризисный период. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции. Также он заявил, что в стране намерены бороться с сепаратизмом в стране.
В свою очередь, Эрдоган назвал слова Макрона "антиисламскими выпадами" и "расистским терроризмом". Он сообщил, что в Турции это рассматривают как угрозу национальной безопасности.
До этого Эрдоган советовал Макрону пройти лечение психических расстройств. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что такие заявления неприемлемы, и призвал Турцию прекратить "опасную конфронтационную спираль".
Новости мира за 28 октября: турецкая газета опубликовала карикатуру на президента Франции
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