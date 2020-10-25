ЕС считает неприемлемыми заявления Эрдогана о психических расстройствах Макрона

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес лидера Франции Эмманюэля Макрона о том, что он "нуждается в лечении психических расстройств".

Такие заявления неприемлемы, написал Боррель в Twitter. Он также призвал Турцию прекратить "эту опасную конфронтационную спираль".

Ранее Эрдоган посоветовал Макрону "проверить свою психику". Так он отреагировал на выступление французского лидера, предложившего защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

После этого Франция отозвала своего посла в Анкаре для консультаций.